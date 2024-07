Accident rutier la Horia, soferul a fost testat cu alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat

Politistii din cadrul Postului de Politie Horia au fost sesizati vineri, 5 iulie, in jurul orei 06:30, prin 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza localitatii Horia, informeaza IPJ Neamt. Cu ocazia deplasarii la fata locului, a fost identificat un barbat, in varsta 44 de ani, din Roman, care in timp ce conducea unui autoturism, din directia Cotu Vames, catre municipiul Roman, ar fi ... citește toată știrea