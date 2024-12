Accident rutier la Poienari, o persoana a fost ranita

Joi, 19 decembrie, in jurul orei 06:30, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au intervenit la un eveniment rutier, produs in pe DN 15D, in localitatea Poienari. Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, in timp ce un barbat, in varsta de 33 de ani, din Bucuresti, conducea un autoturism avand directia de deplasare spre municipiul Roman, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in ... citește toată știrea