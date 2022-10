Accident rutier la Sabaoani, trei persoane au fost ranite

Duminica, 9 octombrie, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Progresului, in localitatea Sabaoani. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din judetul Iasi, nu ar fi pastrat distanta regulamentara fata de autoturismul ce circula in fata sa, iar pentru a evita impactul ar fi patruns pe sensul opus de ... citeste toata stirea