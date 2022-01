Accident rutier la Sagna, doua persoane au fost descarcerate

Duminica, 23 ianuarie, pompierii romascani au intervenit la un accident rutier cu victime incarcerate in comuna Sagna, informeaza ISU Neamt.Pompierii au fost instiintati despre producerea accidentului prin apel la 112, in jurul orei 16:29. Accidentul rutier, in urma caruia un autoturism a parasit partea carosabila si a intrat intr-un cap de pod, s-a soldat cu doua victime incarcerate. La locul evenimentului au fost alocate forte si mijloace de la Detasamentul de Pompieri si Serviciul de ... citeste toata stirea