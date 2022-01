Accident rutier la Valea Ursului, un barbat a fost lovit de o masina

Duminica, 23 ianuarie, in jurul orei 12.15, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Valea Ursului.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat, in varsta de 60 de ani, din judetul Vaslui, conducea un autoturism in localitatea Valea Ursului, a surprins si accidentat un barbat, in varsta de 68 de ani, din aceeasi localitate, care s-ar fi angajat in traversarea strazii printr-un loc ... citeste toata stirea