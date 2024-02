Accident rutier mortal pe E 85, langa Sabaoani

Joi seara, 29 februarie, in jurul orei 20.50, pe DN 2 - E 85, in zona localitati Sabaoani, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat in varsta de 60 de ani, din Bacau, conducea un microbuz de transport persoane pe DN 2, in afara ... citește toată știrea