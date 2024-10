Accident rutier pe bulevardul Republicii, doua persoane au fost ranite

Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier petrecut miercuri, 23 octombrie, in jurul orei 11:30, pe bulevardului Republicii din Roman. Conform IPJ Neamt, in urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca timp ce un barbat in varsta de 71 de ani, din Roman, ar fi efectuat manevra de viraj la stanga, pentru a iesi din parcarea unui imobil, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat de 50 de ani, din Neamt, care se deplasa ... citește toată știrea