Accident rutier pe bulevardul Roman Musat, o persoana a fost ranita

Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati duminica, 4 septembrie, in jurul orei 13.30, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in municipiul Roman. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat in varsta de 41 ani, din Roman, se deplasa pe langa o bicicleta pe bulevardul Roman Musat, cu intentia de a traversa strada, prin loc fara marcaj pietonal, ar fi fost acrosat de un autoturism, condus de ... citeste toata stirea