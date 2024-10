Accident rutier pe E 85 in comuna Gheraesti, dupa ce o masina a fost lovita de un tir. Doua persoane au decedat

Vineri, 11 octombrie, in jurul orei 18.30, pe DN 2 - E 85, in comuna Gheraesti, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autocamion. Traficul rutier a fost blocat complet in urma accidentului.In urma accidentului, o persoana a fost proiectata in afara autoturismului, iar celelalte trei au ramas incarcerate. Alaturi de pompierii romascani, la locul accidentului au mai intervenit si forte si mijloace din cadrul Serviciilor de Ambulanta Neamt si Iasi (SAJ) si ... citește toată știrea