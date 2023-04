Duminica, 30 aprilie, pe DN 2 - E 85, in comuna Secuieni, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Ca urmare a unui apel la 112, din jurul orei 13:20, un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Roman, cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare, a actionat pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la accidentul rutier produs pe E 85, in comuna Secuieni."In evenimentul ... citeste toata stirea