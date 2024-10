Accident rutier pe E 85 la Botesti, dupa mai multe depasiri neregulamentare

Duminica, 13 octombrie, in jurul orei 12:30, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca in interiorul localitatii Botesti a avut loc un accident de circulatie. Conform IPJ Neamt, in urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat de 46 de ani, din judetul Neamt, conducea un autoturism, pe DN 2 - E 85, in interiorul localitatii Botesti, s-ar fi angajat in efectuarea manevrei de depasire neregulamentara a mai ... citește toată știrea