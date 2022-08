Accident rutier pe E 85 la Horia, o persoana a fost ranita

Vineri dupa-amiaza, 12 august, in jurul orei 15:50, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe DN2 - E 85, in comuna Horia, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii s-au deplasat un echipaj de pompieri, cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare, din cadrul Detasamentului Roman, si un echipaj cu ambulanta de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt."In accident au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, in care se aflau doar ... citeste toata stirea