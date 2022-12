Accident rutier pe E 85 la Nisiporesti, o persoana a fost ranita

Miercuri dupa-amiaza, 14 decembrie, in jurul orei 16.30, pe DN 2 - E 85, in localitatea Nisiporesti, s-a produs un accident rutier, dupa coliziunea dintre un autoturism si o autoutilitara, in urma caruia o persoana au fost ranita.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat, de 46 de ani, din Nisiporesti, conducea o autoutilitara pe sectorul de drum anterior mentionat, ar fi intrat in coliziune un autoturism, condus de o femeie de 46 ani, ... citeste toata stirea