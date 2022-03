Accident rutier pe E 85, la Secuieni

Duminica, 6 martie, in jurul orei 11.30, pe DN 2 - E 85, in comuna Secuieni, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Conform ISU Neamt, pompierii au fost instiintati prin e-call despre producerea accidentului rutier. La locul producerii evenimentului s-au deplasat pompierii romascani, cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD."Ajunsi la locul evenimentului, pompierii au constatat ca in accident au fost implicate doua ... citeste toata stirea