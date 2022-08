Accident rutier pe E 85, la Secuienii Noi

Duminica seara, 14 august, in jurul orei 22, pe DN 2 - E 85, in comuna Secuieni, la intersectia cu DJ 158, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autoturism si o autocisterna. La locul accidentului s-au deplasat patru echipaje de pompieri, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare grea si doua ambulante SMURD din cadrul Detasamentului Roman, si doua echipaje cu ambulante de la Statia Roman a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) ... citeste toata stirea