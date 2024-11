Accident rutier pe E 85 langa Horia. O masina s-a rasturnat, alta a ajuns in camp

Miercuri, 13 noiembrie, in jurul orei 17.00, pe DN 2 - E 85, in afara localitatii Horia, a avut loc un accident rutier, dupa coliziunea a doua autoturisme. Conform ISU Neamt, in cele doua autoturisme se aflau doar conducatorii auto, iar in urma evenimentului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar celalalt a parasit partea carosabila. La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri, cu o autospeciala pentru descarcerare grea, o autospeciala de stingere cu modul pentru ... citește toată știrea