Accident rutier pe E 85 langa Sabaoani, doua persoane au fost ranite

Miercuri seara, 11 mai, pe DN 2 - E 85, pe raza comunei Sabaoani, in zona intersectiei cu drumul judetean DJ 208, a avut loc un accident rutier, in urma caruia doua persoane au fost ranite.Pompierii au fost instiintati despre producerea accidentului rutier prin apel la 112, in jurul orei 20:15. La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri, cu o autospeciala pentru descarcerare grea, o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD, din cadrul Detasamentului Roman, si un echipaj ... citeste toata stirea