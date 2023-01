Accident rutier pe E 85 langa Sabaoani, o persoana ranita dupa coliziunea a patru masini

Luni, 2 ianuarie, in jurul orei 14, pe DN 2 - E 85, in zona localitatii Sabaoani, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate patru autovehicule, in urma caruia o persoana a fost ranita. Circulatia in zona a fost blocata pe un sens, in urma accidentului.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca o autoutilitara condusa de un barbat, de 40 de ani, din judetul Iasi, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism ce circula in fata sa, rezultand o ... citeste toata stirea