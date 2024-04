Accident rutier pe E 85 langa Sabaoani, unul dintre soferi era baut

Luni, 1 aprilie, in jurul orei 23:10, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati cu privire la faptul ca, la intersectia DN 2 - E 85 cu DJ 207 B, din comuna Sabaoani, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto este sub influenta bauturilor alcoolice.Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, conducea un autoturism ... citește toată știrea