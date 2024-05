Accident rutier pe E 85 langa Traian, doua persoane au fost ranite

Vineri, 3 mai, in jurul orei 09.45, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 2 - E 85, in afara localitatii Traian, informeaza IPJ Neamt. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, conduse un barbat in varsta de 52 de ani, din Traian, si un barbat in varsta de 53 ani, din Rachiteni. ... citește toată știrea