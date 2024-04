Accident rutier pe E 85 langa Traian, trei persoane au fost ranite

Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati vineri, 12 aprilie, in jurul orei 11:50, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 2 - E 85, in afara localitatii Traian. Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 76 de ani, ce conducea un autoturism din directia Traian spre Roman, ar fi efectuat manevra de intoarcere neregulamentara a autoturismului, intrand in coliziune cu un autoturism ce se ... citește toată știrea