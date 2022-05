Accident rutier pe E 85, o persoana a fost ranita

Vineri dupa-amiaza, 27 mai, pe DN 2 - E 85, in zona localitatii Secuienii Noi, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o persoana a fost ranita. Pompierii au fost instiintati despre producerea accidentului in jurul orei 17:52, la locul solicitarii deplasandu-se un echipaj de pompieri, cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare, din cadrul Detasamentului Roman, si un echipaj cu ambulanta din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Neamt."In accidentul rutier au ... citeste toata stirea