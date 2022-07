Accident rutier pe soseaua Roman - Piatra Neamt, doua persoane au fost ranite

Miercuri, 6 iulie, la ora 12:52, pompierii au fost instiintati despre un accident rutier produs pe DN 15D, in localitatea Bozienii de Sus, din comuna Ruginoasa. Conform ISU Neamt, in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau cinci persoane. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri, cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD TIM din cadrul Detasamentului Roman."Pana la sosirea fortelor de interventie, ... citeste toata stirea