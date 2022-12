Accident rutier pe soseaua Roman - Piatra Neamt, doua persoane au fost ranite

Sambata dupa-amiaza, 3 decembrie, pe soseaua Roman - Piatra Neamt, DN 15D, in zona comunei Ruginoasa, a avut loc un accident rutier, in urma caruia doua persoane au fost ranite.Pompierii au fost instiintati despre producerea accidentului rutier la ora 15:21, dupa ce un autoturism in care se aflau doua persoane a parasit partea carosabila si a intrat intr-un copac. "La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de la Detasamentul de pompieri Roman si Statia Roman a Serviciului de ... citeste toata stirea