Marti, 12 septembrie, pe DN 15D, pe raza comunei Trifesti, s-a produs un accident rutier, dupa coliziunea dintre o autoutilitara si un autoturism, in urma caruia trei persoane au fost ranite. Pompierii au fost instiintati despre producerea accidentului rutier in jurul orei 12:20. In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara in care se afla doar conducatorul auto si un autoturism in care se aflau trei persoane."La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de ... citeste toata stirea