Accident rutier pe strada Bogdan Dragos

Politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au intervenit luni, 5 septembrie, in jurul orei 16.30, la un eveniment rutier, produs pe strada Bogdan Dragos, in municipiul Roman. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari a reiesit ca intre doua autoturisme, ce circulau pe strada Bogdan Dragos, ar fi avut loc o coliziune laterala, in urma careia bucati de sticla, dintr-o oglinda retrovizoare, ar fi patruns in habitaclul interior, rezultand ranirea unei conducatoare auto, in varsta de 21 de ani si a ... citeste toata stirea