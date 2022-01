Accident rutier pe strada C.A. Rosetti, o tanara a fost lovita de o masina

Miercuri, 12 ianuarie, in jurul orei 10.00, politistii Biroului Rutier Roman au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce soferul unui autoturism se deplasa pe strada C.A. Rosetti, din municipiul Roman, a surprins si accidentat o tanara, in varsta de 21 ani, din aceeasi localitate, care era angajata in traversarea strazii, pe trecerea pentru pietoni."In urma evenimentului rutier, a ... citeste toata stirea