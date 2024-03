Accident rutier pe strada Ecaterina Teodoroiu, o persoana a fost ranita

Politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati joi, 14 martie, in jurul orei 18:30, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in municipiul Roman, in urma caruia o persoana a fost ranita. Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca in timp ce un tanar in varsta de 26 de ani, din Cordun, conducea un autoturism pe strada Ecaterina Teodoroiu, ar fi surprins si accidentat o femeie in varsta de 52 de ani, din Roman, care se ... citește toată știrea