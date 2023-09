Sambata, 23 septembrie, in jurul orei 21:10, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Oituz, in municipiul Roman, a avut loc un eveniment rutier."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca in timp ce un tanar in varsta de 20 de ani, din Roman, ar fi condus un autoturism, pe ... citeste toata stirea