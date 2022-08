Accident rutier pe strada Petru Rares, un minor a fost ranit

Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati miercuri, 17 august, in jurul orei 17.30, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Petru Rares, din Roman. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate a reiesit ca in timp ce un minor, in varsta de sapte de ani, din Roman, ar fi coborat dintr-un taxi si se angajase in traversarea strazii printr-un loc fara marcaj pietonal, ar fi fost surprins si accidentat ... citeste toata stirea