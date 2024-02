Duminica seara, 4 februarie, pe strada Smirodava, din municipiul Roman, in apropierea intersectiei cu strada C.A. Rosetti, a avut loc un accident rutier, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Pompierii au fost instiintati despre producerea evenimentului rutier in jurul orei 22:20. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Roman (o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD) si de la Statia Roman a ... citeste toata stirea