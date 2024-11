Accident rutier pe strada Tineretului, o persoana a fost ranita

Miercuri, 20 noiembrie, in jurul orei 06.40, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au intervenit la un eveniment rutier, soldat cu o victima. Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti, s-a stabilit faptul ca, in timp ce un barbat, in varsta de 54 de ani, din Roman, conducea un autoturism, pe strada Tineretului, ajuns la intersectia cu strada Mihai Eminescu, ar fi acrosat un barbat, in varsta de 77 de ani, care era ... citește toată știrea