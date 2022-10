In weekend, pompierii au fost alaturi de membrii Clubului Moto "Musatinii RC" Roman la evenimentul "Alege Viata" - editia a VI-a, desfasurat in parcarea Roman Value Centre.In programul acestei editii a fost inclusa si simularea unui accident moto cu interventia echipajelor de la Detasamentul de Pompieri Roman si a celor de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Activitatea a constat in simularea unui accident intre un o ... citeste toata stirea