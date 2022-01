Accident terifiant in Cheile Bicazului. O masina a plonjat de la inaltime in paraul ce strabate defileul

Trei persoane au suferit leziuni cand masina in care se aflau a plonjat de la o inaltime considerabila in paraul de pe marginea drumului care face legatura dintre Moldova si Ardeal. Un accident grav s-a petrecut joi, 20 ianuarie 2022, pe Drumul National 15 C, in Cheile Bicazului, sosea care face legatura intre Moldova si Ardeal, la limita dintre judetule Neamt si Harghita. O masina de teren a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe cupola, in albia raului ce strabate defileul. Evenimentul ... citeste toata stirea