Accident violent in Neamt. Un microbuz si un autoturism s-au ciocnit frontal. Sunt mai multe victime

Un accident violent a avut loc in comuna Pipirig din judetul Neamt marti seara. In accidentul rutier au fost implicate un microbuz in care se aflau un barbat si un copil si un autoturism in care se aflau trei adulti.In urma impactului a rezultat o victima incarcerata in autoturism, transmite centrul IGPR Neamt.La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la SVSU Pipirig, Detasamentul de pompieri Targu-Neamt si SAJ.Pompierii cu ajutorul echipamentelor specifice ... citește toată știrea