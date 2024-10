Accidentati pe trecerea pentru pietoni, in Barticesti si Roman

Sambata, 12 octombrie, in jurul orei 17:30, pe DN 2 - E 85, in localitatea Barticesti, din comuna Botesti, s-a produs un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Conform IPJ Neamt, in timp ce un barbat de 44 de ani conducea un autoturism, in interiorul localitatii Barticesti, avand directia de mers catre Roman, s-ar fi angajat in depasirea unui ansamblu de vehicule, care circula in fata sa, incalcand marcajul longitudinal simplu continuu, ar fi patruns pe sensul ... citește toată știrea