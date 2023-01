Accidente in lant la Neamt

Ultimele doua zile au fost pline de ghinion pentru soferii din Neamt. Coliziunea in lant de la Girov, cauzata de un tanar de 24 de ani, din Bodesti, in urma careia au fost avariate trei masini, a fost urmata ieri de un accident grav de circulatie, consemnat laBaltatesti.oua autoturisme s-aciocnit frontal pe un sector de drum in curba. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 13:20.Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 71 de ani, din Piatra Neamt, conducea un ... citeste toata stirea