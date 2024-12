Accidente rutiere la Pildesti, trei persoane au fost ranite

Miercuri, 25 decembrie, in jurul orei 10:45, pe strada Vasile Alecsandri, din localitatea Pildesti, a avut loc un eveniment rutier. Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce o tanara, in varsta de 25 de ani, din aceeasi localitate, conducea un autoturism pe strada Tineretului, din localitatea Pildesti, ajunsa la intersectia cu strada Vasile Alecsandri, nu ar fi respectat semnificatia indicatorului STOP, patrunzand in intersectie si intrand ... citește toată știrea