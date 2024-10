Accidente rutiere la Sabaoani si Gadinti, doi pietoni au ajuns la spital

Politistii au fost sesizati de Compartimentul de Primire Urgente (CPU) al Spitalului Municipal de Urgenta Roman, vineri, 4 octombrie, in jurul orei 09:30, cu privire la faptul ca, la unitatea medicala s-a prezentat o femeie in varsta de 77 de ani, care a declarat faptul ca, in data de 3 octombrie, a fost victima unui accident rutier, informeaza IPJ Neamt.Politistii au efectuat cercetari, stabilind faptul ca, in timp ce un tanar de 21 de ani, din Sabaoani, ar fi efectuat manevra de mers inapoi, ... citește toată știrea