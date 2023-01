Accidente si masini blocate in trafic din cauza zapezii

In dupa-amiaza de 27 ianuarie, la ora 16, a avut loc un accident rutier pe DN 15G, in satul Valea Seaca (al comunei Baltatesti).Un tanar in varsta de 25 de ani din Varatec (Agapia) conducea o masina, nu a adaptat viteza la carosabilul acoperit cu zapada si a intrat in coliziune frontal, pe contrasens, cu autoturismul la volanul caruia se afla o femeie de 35 de ani. Impactul s-a soldat cu ranirea tanarului. Si in dimineata de 28 ianuarie, la 8.30, alt accident s-a petrecut pe DJ 208G, in Stefan ... citeste toata stirea