Acoperisuri spulberate de vant la Piatra Neamt

Pompierii intervin in mai multe zone din Piatra-Neamt dupa ce vantul puternic a afectat acoperisurile blocurilor, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.Astfel de misiuni se desfasoara la imobile de pe bulevardul Traian, strada Progresului, strada Orhei si strada Mihai Eminescu.De asemenea, pompierii intervin si in localitatea Dumbrava Rosie, unde un cos de fum din tabla, cu o inaltime de aproximativ 25 metri, amplasat in curtea unui gospodarii, prezinta