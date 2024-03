Acreditare europeana pentru Centrul de management al obezitatii Arcadia

Centrul de management al obezitatii Arcadia este acreditat EASO - Asociatia Europeana pentru Studiul Obezitatii. Aceasta acreditare valideaza sistemul multidisciplinar si integrat de tratament al obezitatii creat in Reteaua Medicala Arcadia.Obezitatea este o boala care afecteaza toate sistemele organismului si creste riscul de aparitie a afectiunilor asociate la nivel cardiovascular, pulmonar, digestiv, endocrinologic, al sistemului musculoscheletar, metabolic, nutritional. In plus, depresia, ... citește toată știrea