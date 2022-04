Actiune de donare de sange in Protopopiatul Roman

In perioada 28 martie - 6 aprilie, Protopopiatul Roman, in colaborare cu Centrul de transfuzie Sanguina Neamt, a initiat actiunea de donare de sange intitulata "Un strop de sange o sansa la viata", desfasurata la punctul de colectare a sangelui din Policlinica Roman, informeaza Arhiepiscopia Romanului si Bacaului.Aceasta actiune se inscrie in seria activitatilor dedicate "Lunii pentru viata". La aceasta campanie au participat 12 preoti si doi cantareti bisericesti din Protoieria Roman, sub ... citeste toata stirea