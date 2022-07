Actiune preventiva a politistilor la localurile din zona Roman

Duminica, 3 iulie, in intervalul orar 02.00 - 06.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman si cei din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au actionat in municipiul Roman, in incinta si zona adiacenta a discotecilor si barurilor, pentru prevenirea si combaterea consumului de substante psihoactive, a infractionalitatii stradale si a faptelor comise cu violenta, informeaza IPJ Neamt.Totodata, politistii rutieri au organizat filtre pe caile de acces catre zona barurilor si ... citeste toata stirea