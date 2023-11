In cursul lunii noiembrie, politistii de siguranta scolara, cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt si Roman, au actionat in Roman si Piatra Neamt pentru prevenirea absenteismului scolar, precum si pentru verificarea respectarii prevederilor Legii 61 si ale Legii 349, de catre operatorii economici, informeaza IPJ Neamt."Aceasta activitate preventiva are ca scop nu doar sanctionarea, ci si identificarea factorilor care pot contribui la absenteismul scolar, ... citeste toata stirea