Actiuni preventive ale politistilor in zona strandului

Joi, 30 iunie, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman, impreuna cu politistii Biroului de Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, au desfasurat activitati preventiv-informative, in zonele frecventate de tineri din municipiul Roman, pentru combaterea consumului de substante interzise si a faptelor antisociale, informeaza IPJ Neamt.Politistii au actionat in zona strandului din municipiul Roman, in zona unitatilor de tip cafe-bar frecventate de tineri ... citeste toata stirea