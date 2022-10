Activitati in Franta pentru profesorii Colegiului National "Roman-Voda", in cadrul proiectului "The Best Digital Tools for Language Teachers"

In cadrul Acreditarii Erasmus+ 2021-2027, in perioada 5-11 septembrie s-a desfasurat la Nisa, in Franta, cursul de formare destinat profesorilor de limbi straine, intitulat The Best Digital Tools for Language Teachers (furnizor de formare: Europass Teacher Academy).Din echipa proiectului au facut parte prof. Dornescu Paula, prof. Sandu Laura si prof. Moise Loredana, care au lucrat in echipa cu profesori de limbi straine din Germania, Spania, Italia, Lituania si Polonia.Obiectivul principal ... citeste toata stirea