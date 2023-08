Duminica, 20 august, in jurul orei 13, pompierii au fost solicitati sa intervina in zona satului Corhana, din comuna Dulcesti, pentru cautarea si salvarea unui adolescent cu varsta de 15 ani, inecat in raul Moldova, informeaza ISU Neamt. Baiatul era din localitatea Dulcesti si se afla la scaldat.Pompierii romascani s-au deplasat la fata locului si, ... citeste toata stirea