Un minor in varsta de 17 ani, din localitatea Zanesti, a fost arestat preventiv pentru 30 zile de judecatorii Tribunalului Neamt, dupa ce si-a injunghiat mortal unchiul si a ranit o alta persoana."Dispune arestarea preventiva a inculpatului A.D.S. (...) pentru comiterea infractiunilor de omor calificat, in forma violentei in familiei (...) si tentativa de omor, in forma violentei in familie (...) pentru o perioada de 30 zile, incepand cu data de 07.05.2023 si pana la data 05.06.2023, ... citeste toata stirea