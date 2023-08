Cristi Nicolae Ursu, in varsta de 14 ani, din comuna Petricani, este cautat dupa ce, in dimineata de 4 august, la ora 10.20, a plecat dintr-o unitate de protectie sociala situata in municipiul Piatra-Neamt, in care era internat, si nu a mai revenit.El are 1,50 m, 45 de kilograme, ochii verzi si parul ... citeste toata stirea